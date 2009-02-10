Recep İvedik 2 izdihamı

Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı, senaryosunu Şahan Gökbakar ile Serkan Altuniğne'nin yazdığı "Recep İvedik 2" filminin galası yapıldı.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki galaya, filmin aynı zamanda başrolünü üstlenen Şahan Gökbakar, sanatçı Doğa Rutkay, Togan Gökbakar ve yapımcı Faruk Aksoy ile geldi.



Kırmızı halı üzerinde yürüyerek salona geçen Gökbakar ve Rutkay, izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı. Uzun kuyrukların oluştuğu filmin galasını çok sayıda basın mensubu da izledi.



Burada basın mensuplarına açıklama yapan Şahan Gökbakar, "İnanılmaz bir görüntü bu. Çok şaşırdım bu görüntü karşısında. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Mesleğinize bir kez daha saygı duydum" dedi.



"Recep İvedik" karakterinin "bir halk kahramanı" olduğunu söyleyen Gökbakar, "Hakikaten film vizyona girdikten sonra insanların gösterdiği tepki yüzünden halk kahramanı yakıştırması geldi. Bize gelen e-maillerle de çok doğru bir yakıştırma olduğunu anladık. Recep İvedik, o nedenle bir halk kahramanıdır" diye konuştu.



Gökbakar konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ben en büyük ödülümü filmi izleyen insanlardan aldım. 4 milyon 350 bin gibi bir rakam Türkiye'de, 700 bin gibi bir rakam da yurt dışında. İnşallah 'Recep İvedik 2'de de böyle bir ödül verirler bana. Bu ödülleri aldıktan sonra başka hiçbir ödüle ihtiyacım yok."



Yönetmen Togan Gökbakar da çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Birinci filmin bu kadar büyük bir iş yapacağını gerçekten hiç beklemiyorduk. Geçtiğimiz yıl bize çok güzel şeyler getirdi. Filmin ikincisini yaptık" diye konuştu.



Yapımcı Faruk Aksoy da filmi 13 yaşın altındakilerin izlemesinin yasak olduğunu hatırlatarak, "Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyonuna renk testi için yapılmış kopyayı yollamışız. O biraz daha uzun bir filmdi. Bunun üzerinden değerlendirme yapmışlar doğal olarak. O kopya üzerinden yapılan değerlendirmede 13 yaş üzerindekilerin filmi izlemeleri uygun görülmüş" şeklinde konuştu.



Galaya eşiyle katılan sanatçı Metin Şentürk'ün gazetecilerin soruları üzerine "Önce bir filmi izleyelim. Gördükten sonra karar verelim değil mi?" diyerek yaptığı espri gülüşmelere neden oldu.



Galaya sanatçı Orhan Gencebay, Tuğba Ekinci ve manken Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katılırken, sanatçıların da aralarında bulunduğu bazı kişiler izdiham ve yer olmaması nedeniyle filmi izleyemeden ayrıldı.

