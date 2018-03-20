 Recep Akdağ'dan "inşaat izni" açıklaması

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL. (DHA) İSTANBUL\'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ inşaat izniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ,

\"İnşaat işi ile ilgili işlemler gerçekten kolaylaştırılabilecek işlemler. Bugünkü teknolojiyle, dijital imkanlarla birçok meseleyi kolaylaştırabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, inşaat izni alırken ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu\'na gidip oradan bir belge getirilmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirilmesini gereksiz görüyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen \"Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları\" başlıklı toplantıya katıldı. Şişli\'de bulunan TOBB binasında düzenlenen toplantıya Akdağ\'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Recep Akdağ, inşaat izni alma konusunda açıklamalarda bulunarak, \"İnşaat işi ile ilgili işlemler gerçekten kolaylaştırılabilecek işlemler. Bugünkü teknolojiyle, dijital imkanlarla bir çok meseleyi kolaylaştırabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, inşaat izni alırken ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu\'na gidip oradan bir belge getirilmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirilmesini gereksiz görüyor. Genelge şöyle söylüyor; belediyeler bunu kurumlarla kendi aralarında yapsınlar. Bu yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Zaten belediyelerimizin bir kısmı hali hazırda yapıyoru bunu, yapma kabiliyetine sahipti. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun ve Maliye\'nin çevrimiçi olarak bu bilgileri göndermesi şu anda mümkün. İş belediyelerimize kalıyor. Değerli belediye başkanlarımız bir an önce kendi belediyesi tarafında yazılım işini adapte etmesi lazım\" dedi.

Recep Akdağ, İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuyla ilgili yıl sonuna kadar süre verdiğini belirterek, \"Aman başkan yıl sonuna kadar olursa bu sene emeklerimiz heba olur. Başlamayanlar da mart-nisan ayında bunu bitirmeliler. Zor bir şey değil, bunun için ağır yazılımlara gerek yok. Belediyelerin bilgi işlem daireleri sadece küçük bir modül ekleyecekler. Bunlar gerçekten kolay işler\" diye konuştu.

\"HEPSİNİ ELEKTRONİK ORTAMLARDA YAPMA İMKANI VAR\"

Akdağ, \"Sadece inşaat firması olarak da düşünmeyin. Bir takım şirketler doğrudan kendi binalarını da yapıyorlar. Bir inşaat şirketi ile birlikte yapsalar da onların sürate ihtiyacı var. Belediyeye gideceksin, oradan SGK\'ya gideceksin, Maliye\'ye gideceksin, tapuya gideceksin… Bunların hepsini şu anda kaldırmış durumdayız. Hadi bunları bitirdik, inşaat izni aldık, şantiyeyi kuracaksın, ondan sonra bir daha SGK\'ya gideceksin. Niye? İş yeri kaydı oluşturmak için. Bunları da ortadan kaldırabiliyoruz. Hepsini elektronik ortamlarda yapma imkanı var. Ayrıca belediyede farklı odalar, farklı masalara girip çıkmaya gerek bırakmayacak bir mekanizma kurulması mümkün. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belediyelerimize geldi\" şeklinde konuştu.

İSKAN ALIMLARI...

Akdağ, iskan alırken de bir takım zorlukların ortaya çıktığını ifade ederek, \"Büyükşehir ile diğer belediler arasında ortak iş yapmanın geliştirilmesi gerekiyor. Bu işlerle ilgili kanunun ya da mevzuat hazırlanmasında TBMM\'de büyük katkı gördük. Elbette muhalefetin bazı eleştirileri, önergeleri oldu ama başından itibaren hem komisyonlarda hem de TBMM\'de yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kanun paketimizi iktidar ve muhalefet ortak oylayarak, adeta oy birliğiyle geçirdik\" dedi.

\"BELEDİYE BAŞKANLARI ODAKLANMALI\"

Akdağ, \"Geldiğimiz noktada, inşaat izinleri, inşaat iskanları konusuyla alakalı sizin liderleriniz çok önemli. Bu meseleye sizler odaklanırsanız, uygulamada gerekli hususları 15 gün içinde gerçekleşitrebileceğimizi biliyorum. Hali hazırda bu uygulamaları başlatmış ve mükemmel yürüten belediyelerimizin sayısı çok fazla. Aslolan belediye başkanlarımızın, belediye başkan yardımcılarının bu meseleye odaklanmaları ve liderlik yapmalarıdır\" diye konuştu.

\"DÜNYA BANKASI\'NIN HASSAS DAVRANACAĞINA İNANCIM TAM\"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, \"Sahada anketler yapılıyor. Sorular içinde belediyelerdeki iş ve işlemler, inşaat süreçlerindeki işlemler de var. Eğer banka burada biraz esnek davranmaz ve geçtiğimiz aylarla alakalı o aylarda inşaat ruhsatı ya da iskan alan kişilerle görüşerek karar vermeye çalışırsa yanılır. Çünkü çok hızlı ilerledik. Hali hazırda diyelim ki nisan ayındaki uygulamalara bakmak lazım. Geri dönüp de kasım, aralık, ocak ayına bakarsak yanlış bir değerlendirme yapmış oluruz. Bu hususta da Dünya Bankası\'nın hassas davranacağına inancım tamdır\" şeklinde knouştu.

\"İTFAİYE RAPORUNUN İSKANA BAĞLI OLARAK VERİLMESİ DURUMU SÖZ KONUSU\"

Mevlüt Uysal, İstanbul\'da inşaat izni alma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, \"İtfaiye raporunun iskana bağlı olarak verilmesi durumu söz konusu. İtfaiye raporunun direkt iskan ile birlikte verilmesi tamam ancak İstanbul\'da malum iskanı olmayan önemli miktarda yapı var. diğerlerine hiç ruhsat verememek mi? Veya bunu 39 ilçe ile bunu kolaylaştırıp bir çözüm üreteceğiz. Fiili olarak uygulamada İSKİ, direkt ruhsat verirken ilçe belediyeleri üzerinden ayrı bir hesap açtırılarak çözümü var. Biz de bunu çevrimiçi sistem üzerinden tamamlayacağız. Şu anda Bakanlığımızın bize yapmış olduğu 12 işlemin 5\'e düşürülmesi ile ilgili uygulamada önemli bir sıkıntı yok. Önemli ölçüde de bu fiilen uygulamaya geçmiş vaziyette. Eğer Çalışma Bakanlığımızın SGK ve Maliye Bakanlığımızın vergi kaydı işleminde de fiili uygulaması çevrimiçi üzerinden olabilirse işlemlerimiz daha hızlı olmuş olacak\" ifadesini kullandı.

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