Recep Akdağ: Önemli hassasiyetimiz, sivillere bir zarar vermemektir (2)

AFAD\'I ZİYARET ETTİ

Ordu\'da bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD\'ı ziyaret etti. Sel ya da su baskınlarına maruz kalan alanlara bina yapılmaması konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, \"Vatandaşımızın da buna itina etmesi gerekir. Bizim de ilgili kuruluşlarımız, belediyelerimiz başta olmak üzere, bu meselenin üzerinde durması gerekir. Bundan sonra asla riskli alanlara bina yapılmamalıdır. Yapılmış olanları da mutlaka başka alanlara taşıyacak, tahliye edecek ya da oradaki riski azaltacak çalışmalar yapmamız gerekiyor\" dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ikinci bölümünde ise AFAD İl Müdürü Osman Işık, Başbakan Yardımcısı Akdağ\'a AFAD çalışmaları ve Ordu\'nun durumuyla ilgili brifing verdi. Geceyi Ordu\'da geçirecek olan Recep Akdağ\'ın yarın Ankara\'ya döneceği belirtildi.



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