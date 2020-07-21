Recep Akdağ'dan, ABD'li ilaç firmasının rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin suç duyurusu

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ABD'li bir ilaç firmasının bazı kamu çalışanlarına rüşvet verdiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Akdağ, suç duyurusunda, ABD'de başlatılan bir soruşturmada, Alexion isimli ilaç şirketi hakkında ileri sürülenlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"ABD'de Alexion ilaç şirketinin, Soliris isimli ilacının ülkemizde yaygın kullanımını sağlamak için, Türkiye’de Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti.’ni kurduğu, Türk mevzuatına göre bu ilacın kullanımının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonların onayına bağlı bulunduğu, şirketin başlangıçta Soliris için bu onayları almakta zorlandığı, daha fazla hasta onayı almak hususunda yardımcı olması için bir danışman kiraladığı, danışmanın üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bağlantılarının bulunduğu, 2010-2015 yılları arasında Alexion Türkiye’nin Danışmana 1,3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı, dolayısıyla, kamu görevlilerine usulsüz ödemelerde bulunularak Alexion isimli ilaç şirketinin 6.6 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı, bu haksız kazançta Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin bulunduğu iddia edilmiştir."

"Soliris isimli ilacın yaygın olarak kullanımını sağlamak için haksız menfaat temini durumu varsa, kamu görevlilerinin ve buna aracılık eden diğer kişilerin Cumhuriyet Başsavcılığınızca resen yürütülecek soruşturma ile kimliklerinin tespit edilmesini ve ceza kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca tecziye edilmeleri için gerekli davaların açılmasını arz ederim."