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Politika

Recep Akdağ, cinsel istismar tasarısında tam mutabakat için üçüncü turunu yaptı; CHP ve MHP önerilerini sundu

"Tasarıdaki maddelerin, çocuk istismarıyla mücadeledeki eylem planımız için ciddi bir katkı vereceğine inanıyorum"

12 Nisan 2018 22:34

Hülya Karabağlı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik suçlarda cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısının Adalet Komisyonu görüşmelerinden önce üçüncü kez CHP ve MHP grubu ile bir araya geldi. Çocuk istismarı ve kadına yönelik çalışmalarıyla bilinen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, “son derece olumlu ve kafalardaki soru işaretlerini giderici bir görüşme yaptıklarını” belirttiği Başbakan Yardımcısı’na, 18 yaşından küçük çocuklara imam nikahı kıyılmaması önerilerini sundu.

Depboylu, daha önce konuya ilişkin yaptığı kamuoyu açıklamasında “Bugün Türk Hukukunda temel sorun imam nikahı kıyan kişilere ilişkindir. Aslında bu kişiler da cinsel istismar suçuna katılmış olup, ilgili yasa gereği onların da iştirak eden sıfatıyla yargılanması gerekmektedir” demişti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı hakkında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret etti.  CHP ile 1 saat 45 dakika süren görüşmenin Akdağ, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Konuyu baştan nasıl geliştirebiliriz diye konuşmuştuk. Sonra bir ara görüşme yaptık. Şimdi de Meclise tasarı geldikten sonra nihai görüşmemizi yaptık. Gördüğüm şudur: Büyük ölçüde parti gruplarımızla mutabık kaldık. Tabii her konuda yüzde 100 mutabakat sağlanmayabiliyor. Ancak ortaya koyduğumuz maddelerin, çocuk istismarıyla mücadeledeki eylem planımız için ciddi bir katkı vereceğine inanıyorum. Yaptığımız eylem planı 2018 yılına ait bir eylem planıdır. Bundan sonraki yıllar için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız önümüzdeki 5 yılı içine alacak bir eylem planı geliştiriyor. Bu çalışmalarımıza samimiyetle, ciddi katkılar veren MHP ve CHP Grubuna teşekkür ediyorum."

Bu görüşmelerin  esas komisyon olan  Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. 

 

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