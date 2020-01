Recep Akdağ: Belediye başkanlığı yapamam

Başbakan'ın 'her an her şey olabilir' diyerek yeşil ışık yaktığı kabine değişikliği konusunda adı sıkça geçen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kabine dışı kalması durumunda, kendisine yeni bir yol çizeceğini, ailesi ile ticarete yapabileceğini söyledi. Akdağ, 'Belediye başkanlığını ben kendi müktesebatımda görmüyorum' ifadesini kullandı.

Bu saaten sonra belediye başkanı olamam

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Palandöken’deki Xanadu Snow White Hotel’de basın toplantısında, kabine değişlik listelerinde adının yer aldığına ilişkin iddialara önem vermediğini, son dakikaya kadar teslim edilen bayrağı taşıyacağını söyledi. Bakan Akdağ şöyle konuştu: "Sen kabineden alındın’ dendiğinde görevi teslim edeceğim arkadaşa bilgi vermek için çalışacağım. Bir insan, ölene kadar da sağlık bakanı kalmaz. AK Partinin 10 senedir aktif bir çalışanıyım. Partime de çok önem veriyorum. Partinin bu ülke için çok şeyler yaptığını ve yapacağına inanıyorum. Böyle bir görev değişikliği olacağı zaman partimde nasıl bir görev verilecek ona bakmam lazım. Bu aktif bir görev olursa onunla devam ederiz. Değilse kendimize başka bir yol çizeriz. Bunların uzun süre planlaması doğrusu hiç yapmadım. Siyaset bitse gider ailemizle, çoluk- çocuğumuzla ticaret yaparız. Yapacak çok iş var yani. Gazetecilik yapamam, öyle bir kabiliyetim yok. Belediye başkanlığını ben kendi müktesebatıma çok yakın bir iş olarak görmüyorum. Yani 53 yaşından sonra bir işi yeni baştan öğrenmem lazım. Öğrenilemez mi, öğrenilir. Ama insan öğrendiği işi yapmak ister, bu yaşlardan sonra."