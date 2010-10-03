Recai Birgün: Behçet Oktay’ın ölümü intihardır, tanıklık yaparım

T24 - İzmir Milletvekili ve Ecevit’in koruma müdürü Recai Birgün, "Behçet Oktay’ın ölümü intihardır, hiçbir kuşkum yok, tanıklık yaparım" dedi. Ergenekon sanığı Özoğlu son duruşmada "Behçet Oktay öldürüldü. Olayı Recai Birgün biliyor" demişti.

İzmir Bağımsız Milletvekili ve merhum Başbakan Bülent Ecevit’in koruma müdürü Recai Birgün, "Özel Harekat Daire başkanı Behçet Oktay’ın ölümü intihardır, hiçbir kuşkum yok, mahkeme çağırırsa tanıklık yaparım" dedi.



Ergenekon davasının tutuklu sanığı Durmuş Ali Özoğlu son duruşmada yaptığı açıklamada ‘Behçet Oktay cinayete kurban gitti, olayı Ecevit’in koruma müdürü Recai Birgün olayı biliyor’’ demiş ve savcı da Birgün’ün tanık olarak dinlenmesini istemişti. Oktay’ın gömülü mühimmatlar nedeniyle öldürüldüğünü iddia eden Özoğlu, ‘’Bunların gömülmesi 3-5 polisin işi değil. Bu işte NATO da var. Hepsinin kayıtları bende’’ demişti.

"Son zamanlarda sıkıntılıydı"



Recai Birgün ise GAZETEPORT’a yaptığı açıklamada ‘’Behçet Oktay’ın en büyük isteği Özel Harekat’ın araziden çekilip şehir merkezinde operasyon yapan bir birlik haline getirmekti’’ dedi ve şunları söyledi:



"Son zamanlarda çok sıkıntılıydı. Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın eski imajını silmek için verdiği emek boşa gidecek bir duruma geldi. İbrahim Şahin gözaltına alındı ve Özel Harekatın adı, Ergenekon ile irtibatlandırılmaya çalışıldı. Bu durum onu yıprattı. İstifaya bile hazırdı. Ekonomik sıkıntıları da vardı. Kooperatif evinin taksitleri, kredi kartı borçları ve üniversitede okuyan çocuğunun okul masraflarını ödemeye çalışıyordu ‘’

"İntihardan hiç şüphem yok"



Behçet Oktay’ın intiharından şüphe duymadığını da söyleyen Birgün, ‘’Sanık Özoğlu, Behçet ağabeyin Ergenekon operasyonlarında çıkarılan gömülü mühimmatlar nedeniyle öldürüldüğünü savunmuş’’ dedi ve şöyle devam etti:



‘’Gerçeği hukuk ortaya çıkaracaktır. Bu mühimmatları kimin gömdüğünü, benim bildiğim yolundaki iddiası deli saçmasıdır. Ben özellikle Gölbaşı’ndan çıkan silahların Güneydoğu’dan derleme olduğunu söyledim. Kim gömdü, onu bilemem. Oradaki silahları polis, krokilerden hareketle buldu. O krokileri de, el ürünü incelemesiyle kimlerin hazırladığı bulunmuştur. Bana mahkemeden davet gelirse tereddüt etmeden giderim. Bir adam çıkıp bir şey söylüyor. Savcılığın ciddiye alıp almaması önemli. Ben daha önce de, Ergenekon savcısına kendi isteğimle gidip ifade verdim’’





