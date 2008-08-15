Recai Bey'in tavuğu diyor ki

Recai Kutan’ın genel başkanı olduğu Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete’nin 7 Ağustos’taki aile sayfasında "erkeğin hanımı üzerindeki haklarını" anlatan bir yazı yayınlandı. Gazete, yazı için kadın ve erkek fotoğrafı kullanmak istemeyince horoz, tavuk ve muhabbet kuşuyla sayfasını renklendirdi.



SAADET Partisi’nin "yarı resmi" yayın organı Milli Gazete, "erkeğin hanımındaki hakları"nı anlatan yazıda, yan yana kadın-erkek fotoğrafı kullanamayınca, horozla, tavuk ve muhabbetkuşu fotoğraflarını tercih etti.



"Erkeğin hanımındaki hakları" yazısı, gazetenin 7 Ağustos’taki baskısında yayınlandı. Kadının kocası üzerinde hakları olduğu gibi erkeğin de karısı üzerinde hakları olduğunu yazan gazete, Müslüman bir kadının kocasına itaat etmesi gerektiğini anlatıyor. Gazeteye göre kocanın karısındaki haklarından bazıları şöyle:



Kadının, kocasının izin verdiği ve razı olduğu kimselerin evlerine gitmesi gerekir. Yani kocasının izni dahilinde dışarıya çıkmalı ve kocasının izin verdiği yerlere gitmelidir. Hatta kadın annesinin ve babasının evine kocasının izniyle gitmelidir.



Kadın kocasının izni olmadıkça oruç tutamaz. Fakat farz olan Ramazan-ı Şerif orucunu ve kazaya kalan orucunu tutar. İzni olmasa dahi tutması lazımdır.



Evin, malların muhafızı



Kadın, kocasının, evinin, çocuklarının, malının muhafızıdır ve kocası için kendi namusunu koruması lazımdır. Aynı zamanda aralarında geçen maceraları ve sırlarını muhafaza etmesi lazımdır. Bu haller kendisinde bulunan kadınlar güzel huylu ve Allah’ın methine layık saliha kadınlardır.



Kadının, kocasının doğru ve helal olan emrine itaat etmesi, son derece hürmet etmesi, evde tek söz sahibi kocasını tanıması lazımdır.



Koca, kadının reis ve amiri



Kadının erkeğinden izinsiz hareket edemeyeceğinin her fırsatta vurgulandığı haber, ayrıca erkeğin imam (önder) olduğunu da söylüyor. Gazete, bu nedenle namusu ve efendisine bağlı güzel ahlaklı kadının kocasını reis ve amir olarak tanımasını, hak ve doğru olan her sözüne muhalefet etmemesini, kocasının sözünü ağzında bırakmamasını da öğütlüyor. Neredeyse kadının hiç söz hakkı olmadığını vurgulayan yazıda, imkan dahilinde kadının kocasının sözlerine icabet etmesi gerektiği de tavsiye ediliyor.

