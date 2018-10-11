Reality şov yıldızı Kanye West, Donald Trump'la görüşecek

ABD’li reality şov yıldızı Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalaması esnasında Beyaz Saray'a gidecek. İkilinin buluşması için Kim Kardashian, “Heyecanlı şeyler planlıyorlar” dedi.

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı eşi Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalama töreni için Beyaz Saray’a gidecek.

Geçen günlerde adını ‘Ye’ olarak değiştiren ünlü rap’çi, Trump’la Chicago’daki sokak çetelerinin yarattığı şiddet sorunu ve hapishane reformu gibi meseleleri konuşacak. Ye, Trump, kanundaki Müzikte Modernizasyon Sözleşmesi’ni imzalarken tarihe tanıklık edecek.

Beyaz Saray ve Senato'nun halihazırda geçirmiş olduğu yasa, yayın hizmetlerinde çalışan sanatçılar, şarkıcılar ve yapımcılar için lisans ve telif haklarını güncelliyor.

Eşi Kanye West’in Beyaz Saray görüşmesi hakkında konuşan Kim Kardashian, West ve Trump’ın planladıkları heyecanlı şeyler hakkında konuşmaları gerektiğini söyledi.

“Kanye’ye tavsiye vermeye çalışıyorum, iletişim kurmasına yardım etmeye çalışıyorum” diyen Kardashian, “Her zaman söylerim, o iyi bir iletişimci değildir, ama harika bir kalbi vardır” şeklinde konuştu.

Kardashian, “Kanye Chicago kenti hakkında ve planladıkları başka şeyler hakkında konuşacak. Umarım başkan dinler” dedi.

Bu, Kanye West ile Donald Trump’ın ilk buluşması olmayacak. Trump destekçisi olduğu bilinen şarkıcı, seçimlerden kısa bir süre sonra, Aralık 2016’da Trump’ı ziyaret etmişti.

Mayıs ayında Kim Kardashian da şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşmüştü.

Trump, görüşme sonrasında Twitter hesabından Kardashian'la Oval Ofis’te birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış, "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.

Kardashian, görüşme sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’a bugün zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Umudumuz Başkan’ın, şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan dolayı ilk kez müebbet alan Bayan Alice Marie Johnson’ı bağışlaması yönünde. Bayan Johnson’ın geleceği için iyimseriz; o ve onun gibilerin hayatta ikinci şansa sahip olacaklarına dair umutluyuz” demişti.

Kardashian ile Trump buluşmasında Kanye West aracılık etmişti.