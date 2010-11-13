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Spor

REAL MADRİDLİLERE GÖRE MESUT EN İYİ 2. TRANSFER MADRİD (A.A)

13 Kasım 2010 18:01

-REAL MADRİDLİLERE GÖRE MESUT EN İYİ 2. TRANSFER MADRİD (A.A) - 13.11.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca'nın internette yaptığı ankette Real Madridli taraftarlar, Mesut Özil'i bu sezonun 2. en iyi transferi olarak seçti. Real Madrid'in bu sezonki transferleri Mesut Özil, Angel di Maria, Ricardo Carvalho, Sami Khedira, Pedro Leon ve Sergio Canales'in şimdiye kadar gösterdikleri performansı değerlendiren taraftarların, en çok Arjantinli Di Maria'dan memnun oldukları görüldü.  Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı anket sonucunda oyların yüzde 36,9'unu Di Maria, yüzde 28,3'ünü Mesut, yüzde 22,7'sini Carvalho, yüzde 4,8'ini Khedira alırken, İspanyol futbolcular Pedro Leon ve Canales yüzde 3,6'şar oyla en az beğenilenler olarak yer aldı. 

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