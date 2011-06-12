Real Madridli Türkler Yıldıray Baştürk'ün düğününde buluştu

T24 - İspanyol ekibinin yıldızı Mesut Özil ile yeni transferleri Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, hayatını Gülcan Akın ile birleştiren Yıldıray Baştürk’ün yanındaydı.





Halil Altıntop, İlkay Gündoğan, Serdar Taşcı ve Ümit Karan da düğüne katıldı.

Milli Takımımız ile dünya üçüncülüğü yaşayan eski yıldız futbolculardan Yıldıray Baştürk, Düsseldorf Hilton’da yapılan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Hayatını Gülcan Akın ile birleştiren Yıldıray Baştürk’ü mutlu gününde Real Madrid’in Türk yıldızları Mesut Özil, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ile kardeşi Halil Altıntop, Dortmund‘un yeni yıldızı İlkay Gündoğan, Serdar Taşcı, Ümit Karan, Kenan Şahin, Üzeyfe Doğan ve Hürriyet yalnız bırakmadı. Bine yakın davetlinin katıldığı düğün töreninde, Yıldıray Baştürk ve eşi Gülcan Akın davetliler ile tek tek ilgilenirken, gözler ise Real Madrid’in Türk yıldızlarındaydı.





Düğün töreninin yapıldığı salonda eğlence gece boyunca büyük bir coşku içinde sürerken, herkesin ortak konusu ise futboldu. Real Madrid’e transfer olan milli futbolcularımız Hamit Altıntop ile Nuri Şahin gecenin en mutlu isimleriydi. Tebrikleri kabul eden yıldız oyuncular çoğu zaman Mesut Özil ile de bir araya gelip sohbet etti. Türk insanını ve Türk futbolunu İspanya’da en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, yeni sezonu iple çektiklerini belirttiler.

Kendimize güveniyoruz

Düğününe katılmaktan büyük mutluluk duydukları Yıldıray Baştürk’ün her zaman kendileri için idol bir oyuncu olduğunu dile getiren Hamit ve Nuri, Real Madrid’de kadroya girememe gibi bir sıkıntı yaşamadıklarını da ifade etti. İki oyuncu, “Büyük bir takımda mücadele edeceğimizin bilincindeyiz. Ancak, ne olursa olsun çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Yeni sezonda Real Madrid’e transferimizin tesadüf olmadığını performansımızla kanıtlayacağız” diye konuştular.







Her şey daha iyi olacak

Gerek Real Madrid, gerekse Almanya Milli Takımı ile harikalar yaratan Mesut Özil, tatilini erteleyerek düğüne katıldı. Coşkuya gece boyunca ortak olan Mesut Özil, düğün törenine katılan davetlilerin kendisiyle fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Düğün törenin önüne hiçbir şeyin geçmemesini isteyen yıldız futbolcu, “Benim için herşey yolunda. İnanıyorum, önümüzdeki sezon herşey daha iyi olacak. Ama Yıldıray Baştürk’ün özel gününde onun için buradayız. Kendisine ve eşine birlikte ömür boyu mutluluklar dilerim. Yeni sezonu ben de dört gözle bekliyorum. Yeni transferlerimizle daha da güçlendik” dedi.



İlkay’ın gözü yükseklerde

Nuri Şahin’in Real Madrid’e transfer olmasından sonra Borussia Dortmund bu açığı Nürnberg’ten İlkay Gündoğan’ı transfer ederek kapatmıştı. Genç gurbetçi de Yıldıray Baştürk’ün düğünündeydi. Yetenekli oyuncu, “Hedefleri olan bir takımda ve Şampiyonlar Ligi’nde boy göstereceğim. İleride daha da iyi yerlere geleceğime inanıyorum” diye konuştu.



