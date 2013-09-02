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Spor

Real Madrid’in yıldızı Mesut Özil Arsenal’e doğru

Arsenal, Real Madrid’in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil için devreye girdi. Londra ekibinin Özil için 46 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi

02 Eylül 2013 12:04

 

Şampiyonlar Ligi play off turunda Fenerbahçe’yi eleyerek grup mücadelesine hak kazanan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz devi Arsenal, Real Madrid'in yıldız ismi Mesut Özil'i kadrosuna katabilmek için İspanyol devine yaklaşık olarak 46 milyon Euro önerdi.

Goal.com’da yer alan habere göre, iki kulüp arasındaki pazarlıklar son derece olumlu geçti ve Arsene Wenger, transfer sezonu sona ermeden Mesut'u kadrosunda görme konusunda son derece umutlu...

Arsenal, Mesut'u kadrosuna dâhil etmek için Real Madrid'e 46 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Mesut, her ne kadar geçtiğimiz günlerde Real Madrid'de mutlu olduğunu söylese de Arsenal'e gitmeye son derece sıcak bakıyor.

 

Ancelotti’ye tepki göstermişti

 

Geçtiğimiz hafta Granada ile oynanan maçta oyundan alınan Mesut, kulübeye uğramadan doğrudan tünele gitmişti. Mesut, maçın ardından da arkadaşlarını beklemeden takım otobüsünün yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncu, bugün oynanan Athletic Club maçında da ilk 11'e giremedi.

Ancelotti, bugünkü maçın ardından Mesut hakkında "Mutsuz olması beklenen bir durum. Zaten kulübede olup da mutlu olan oyuncuyu sevmem. Di Maria'yı oynatma sebebim ise futbolla alakalı. Son derece iyi oynuyor." diyerek Mesut'un planlarında olmadığının sinyallerini vermişti.

Mesut Özil, 2010 yılında Werder Bremen'den transfer edildi. Zonguldak doğumlu olan Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı yerine Almanya Milli Takımı’nda oynamayı seçmiş; yıldız oyuncunun bu kararı Türkiye’de tartışmalara neden olmuştu.

 

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