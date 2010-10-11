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Spor

REAL MADRİD'İN GÖZÜ LLORENTE'DE MADRİD (A.A)

11 Ekim 2010 16:16

-REAL MADRİD'İN GÖZÜ LLORENTE'DE MADRİD (A.A) - 11.10.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in, Athletic Bilbao'nun İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen forveti Fernando Llorente'yi transfer etmek istediği bildirildi. İspanyol As gazetesinin haberinde, forvet hattını güçlendirmek isteyen Real'in, transfer döneminde önceliği Llorente'ye vereceği belirtildi. Llorente de İspanyol Cuatro televizyonuna yaptığı açıklamada, büyük bir takımın kendisiyle ilgilenmesinin güzel olduğunu ve bunun iyi iş çıkardığını gösterdiğini söyledi. 25 yaşındaki Llorente, ''Gelecekte ne olur bilemem, ancak kulübümle 2013'e kadar sözleşmem var ve Athletic Bilbao'da mutluyum'' dedi. İspanya'nın 3 gün önceki Litvanya maçında 2 gol atan Llorente, İspanya Milli Takımı'nda 11 maçta 6 gol attı. 

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