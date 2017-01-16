Real Madrid'in 40 maçlık rekoru Endülüs'te kaldı

La Liga'nın 18. haftasında en yakın takipçisi Sevilla'ya konuk olan Real Madrid, öne geçmesine rağmen 2-1 yenilmekten kurtulamadı ve rekor serisi sona erdi.

Hafta içinde oynanan İspanya Kral Kupası maçında Sevilla karşısında Karim Benzema'nın 90+2'de attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan ve yenilmezlik serisini 40 maça çıkartarak Barcelona'nın rekorunu kıran Real Madrid bu kez duraklama dakikalarında yıkılan taraf oldu.

Eurosport'taki habere göre, Sevilla ile bu kez ligde kozlarını paylaşan Real Madrid, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maça oldukça kontrollü başladı. Zinedine Zidane hafta içinde oynanan maça göre değişikliğe giderek sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıktı. İki takımın da fazlasıyla kontrollü oynadığı ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Sevilla kalecisi Sergio Rico hatalı çıkışında Dani Carvajal'ı ceza sahası içerisinde düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Geriye düştükten sonra baskısını artıran ev sahibi Sevilla, 85. dakikada sonuca ulaştı. Kullanılan serbest vuruşta Sergio Ramos topu kendi ağlarına yolladı. 90+1'de sahneye Jovetic çıktı. Ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta topu ağlara yollayan Karadağlı futbolcu takımını 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

40 maçlık yenilmezlik serisini Sevilla deplasmanında bırakan Real Madrid 40 puanda kalırken, Sevilla puanını 39'a yükselterek liderle arasındaki farkı bire indirdi.