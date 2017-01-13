Real Madrid yenilmezlik serisinde Barcelona'yı geride bıraktı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Kral Kupası'nda Sevilla ile berabere kalıp yenilmezlik serisini 40 maça çıkararak en büyük rakibi Barcelona'yı geride bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan 2016'da Wolfsburg deplasmanında 2-0 kaybettiği çeyrek final ilk maçından bu yana 281 gündür yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, bu süreçte 30 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

23 La Liga, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Kral Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası maçında kaybetmeyen Madrid ekibi, 39 maçla Barcelona ile paylaştığı "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu ele geçirdi.

Bileği bükülmüyor

Real Madrid, geçen yıl ve bu sezon çıktığı maçlarda üst düzey performans sergiledi. Eflatun-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda kırdığı rekorla İspanya tarihine geçti.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde La Liga'nın 17. haftasında Granada'yı 5-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Real Madrid, 2015-2016 sezonunda Luis Enriqueli Barcelona'ya ait olan "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale etti.

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Sevilla'yı 3-0 yenen Real Madrid, rövanş maçında rakibi ile 3-3 berabere kalarak hem çeyrek finale yükseldi hem de kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Real Madrid, yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve Barcelona'yı geride bıraktı.

Real Madrid'de Zidane fırtınası

Rafael Benitez'in yerine 4 Ocak 2016 tarihinde eflatun-beyazlıların başına geçen Zinedine Zidane'ın, futbolculuğunda gösterdiği performansı teknik direktör olarak da gösterip gösteremeyeceği merak konusuydu. 44 yaşındaki teknik adam, dünyanın en zor liglerinden biri olan La Liga'da takımına kazandırdığı puanlarla kendisine güvenilmesini sağladı.

Bir yıllık süre içinde Real Madrid'in başında 56 resmi maça çıkan Cezayir asıllı Fransız teknik adam, 43 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 11 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Zidane yönetimindeki Real Madrid, 56 maçta 166 kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalan Zidane, 34. maçından da mağlubiyet yaşamadan ayrılarak kulüp tarihinde Leo Beenhakker'de olan 34 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

Real Madrid'in Deportivo'yu 3-2 yendiği maçta Zidane, yenilmezlik serisini 35 maça çıkararak kulüp tarihinde en uzun yenilmezlik serisi yakalayan teknik direktör unvanını aldı.