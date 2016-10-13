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Spor

Real Madrid'den Ronaldo'ya 5 yıllık teklif

Portekizli yıldız Ronaldo'nun sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor

13 Ekim 2016 15:19

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'ya yılda 23 milyon Euro kazanacağı 5 senelik yeni bir kontrat önerdi.

Sport'un haberine göre oyuncunun menajeri Jorge Mendes ve kulüp başkanı Florentino Perez arasında yeni sözleşme için süren görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Ronaldo, 2021'e kadar Real Madrid forması giyecek.

İspanyol basını, başkan Perez'in iki senelik bir kontrat düşündüğünü ancak menajer Mendes'in başkanı iddia edip sözleşmeyi beş sezona çıkardığını öne sürdü.

Ronaldo'nun kulüple olan mevcut sözleşmesi Haziran 2018'de son bulacak, ancak Portekizli yıldız, Madrid ekibiyle uzun süreli bir kontrata imza atmak için hazır durumda.

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