Toni Kroos'tan tarihi imza

Real Madrid, Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzatırken, Kroos, vergiler dahil yıllık 20 milyon Euro alacak.

2014'te 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten İspanyol devine gelen Kroos, tarihin en çok kazanan Alman futbolcusu unvanını eline geçirdi.



Real Madrid'le 108 maça çıkan ve dört kez rakip ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, Real'le, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası kazandı.



İngiliz basınında başarılı ismi, Manchester United ve Manchester City'nin de istediği haberleri çıkmıştı.

Kroos'un ardından en çok kazanan diğer Alman futbolcular 15 milyon Euro ile Thomas Müller, 14 milyon Euro ile bıraktığı Bastian Schweinsteiger.