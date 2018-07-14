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Spor

Real Madrid'den Neymar açıklaması

Real Madrid'in Neymar için hiçbir teklifi olmamıştır ve böyle bir planı yoktur

14 Temmuz 2018 16:25

Real Madrid, Neymar'ı transfer etmeyi düşünmediklerini ve böyle bir planları olmadığını açıkladı.

Real Madrid, kulüp resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla Neymar transfer haberlerini yalanladı. Kulübün böyle bir planı olmadığını belirten açıklamada şu sözlere yer verildi:

"PSG futblcusu Neymar'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler sonrası bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Real Madrid'in Neymar için hiçbir teklifi olmamıştır ve böyle bir planı yoktur.

İki kulüp arasındaki ilişki çok iyidir. Real Madrid herhangi bir PSG futbolcusunu almak isterse öncelikle kulübüyle görüşecektir."

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