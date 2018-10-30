Real Madrid'den Chelsea'ye kötü haber: Conte'ye tazminat ödemeye devam edecekler

Real Madrid'in teknik direktör önceliği Antonio Conte'den Mauricio Pochettino'ya döndü. Bu haber, Chelsea'nin Conte'ye yıllık 9.5 milyon Sterlin ödemeye devam edeceğini işaret ediyor.

Real Madrid, tarihin en kötü performansından birine neden olan teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırırken, ilk etapta rotasının Antonio Conte olduğu iddia edilmişti. Ancak Eflatun Beyazlılar'ın İtalyan çalıştırıcıdan sinirli oluşu nedeniyle vazgeçtiği bildirildi.

Times gazetesi, Real Madrid'in önceliğinin Tottenham Hotspur menajeri Mauricio Pochettino'ya döndüğünü ve Chelsea'nin Conte'ye sezon sonuna kadar 9.5 milyon Sterlin ödeyeceğini yazdı.

2016-17 sezonunda Conte'yi 3 yıllığına takımın başına getiren Chelsea, ilk sezonda gelen şampiyonluğun ardından İtalyan teknik adamla yeni bir 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Süreyi uzatmayan Londra ekibi, Antonio Conte'nin alacağı parada düzeltmeye gitmişti. Chelsea, sözleşme bitimine kadar Conte bir takımla anlaşmadığı sürece 9.5 milyon Sterlin'lik maaşı ödemeye devam edecek.