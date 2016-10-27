T24 LogoT24 Logo
Spor

Real Madrid'den 7 gollü galibiyet

İspanya Kral Kupası 4.turundaki diğer 15 maç 30 Ekim'de oynanacak

27 Ekim 2016 12:52

İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında Real Madrid, 3. lig takımlarından Cultural y Deportiva Leonesa'yı deplasmanda 7-1 yendi.

Leon'da oynanan maçın 6. dakikasında Zuiverloon'un kendi kalesine attığı golle Real Madrid, 1-0 öne geçti. 32. dakikada Marco Asensio ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Alvaro Morata ile 3. golü bulan Real Madrid'in diğer gollerini Asensio (dk. 53), Morata (dk. 55), Nacho (dk. 68) ve Mariano (dk. 90+2) attı. Ev sahibi takımın tek golünü 83. dakikada Benja kaydetti.

Real Madrid geçen sezon Kral Kupası 4.turunda Cadiz'e karşı oynadığı ilk maçta cezalı Denis Cheryshev'i oynatarak kural hatası yapmış ve elenmişti.

İspanya Kral Kupası 4.turundaki diğer 15 maç 30 Ekim'de oynanacak.

ETİKETLER

Cultural y Deportiva LeonesaReal Madridgoller

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24