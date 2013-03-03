Real Madrid'den 2. Barcelona zaferi

Real Madrid, Kral Kupası'ndaki 3-1'lik galibiyetin ardından Barcelona'yı bu kez de ligde 2-1 mağlup etti. Eflatun-Beyazlı ekibin El Clasico'da aldığı bu 3 puan, bir galibiyetten çok daha fazlasıydı...

Ezeli rakipler, Kral Kupası'ndan sonra bu kez de La Liga'da karşı karşıya geldiler. NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı olarak yayınlanan mücadeleyi 2-1 kazanan Real Madrid, Barcelona karşısında psikolojik açıdan çok önemli bir galibiyet aldı.

Real Madrid'e üst üste 2. El Clasico galibiyetini getiren goller Benzema ve Sergio Ramos'tan gelirken, Barça'nın tek golünü Messi kaydetti.

Jose Mourinho, salı akşamı oynayacakları Manchester United maçını da düşünerek as oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Khedira, Mesut Özil ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızlar, El Clasico'ya yedek kulübesinde başladı.

Ancak Real Madrid, maça hızlı başladı. Henüz 6. dakikada sol tarafta topla buluşan genç oyuncu Morata, arka direğe hareketlenen Benzema'ya çok güzel kesti. Fransız da tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i El Clasico'da 1-0 öne geçirdi.

Kalesinde yine beklemediği bir gol gören Barcelona, bu kez çabuk toparlandı. Dani Alves'in ara pasıyla Real Madrid savunmasının arkasına sarken Lionel Messi, Sergio Ramos'a rağmen yerden düzgün bir vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Beraberlik golünden sonra oyunun temposu, oldukça düştü. Devre sonuna kadar orta sahadaki pas akışını sürdüren Barcelona, rakibinin topa sahip olmasına çok az izin verdi. Ezeli rakipler, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarı ise hızlı başladı. Her iki takım da, ilk yarının son bölümüne oranla daha istekliydi. Önce David Villa önemli bir gol fırsatında kaleciyi geçemedi, daha sonra ise oyuna giren Cristiano Ronaldo frikikten etkili oldu. Portekizli yıldız, uzak mesafeden harika vurdu ancak kaleci Valdes, son anda kornere çeldi.

El Clasico'nun ikinci yarısındaki en kritik an, 76. dakikada yaşandı. Pepe'nin harika pasıyla hareketlenen Morata, Valdes'le karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı ancak İspanyol kaleci son anda dokunarak golü önledi.

Maçın son bölümünde duran toplarla etkili olan Eflatun-Beyazlı ekip, aradığı golü 82'inci dakikada buldu. Modrid'in kullandığı köşe vuruşunda, Pique'nin üzerinden harika yükselen Sergio Ramos, Santiago Bernabeu tribünlerini büyük bir sevince boğdu.

Bu golden sonra büyük moral kazanan Real Madrid, 87'inci dakikada ise 3. gole yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun frikiği, direkten geri döndü. Maçın duraklama dakikalarında ise Ramos'un müdahalesiyle yerde kalan Adriano, hakeme baktı ancak hakem devam ettirdi. Karşılaşma da ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın bitiminde ise Barcelonalı oyuncuların, hakem Miguel Angel Perez Lasa'ya ciddi bir tepkisi vardı. Maç bittikten sonra Victor Valdes kırmızı kart gördü.

Real Madrid, bu galibiyetin ardından ligde 55 puana yükseldi. Barcelona ise 68'de kaldı ve aradaki puan farkı 13'e indi.