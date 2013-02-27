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Spor

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Kral Kupası yarı finali rövanş mücadelesinde Barcelona'ya konuk olan Real Madrid, karşılaşmayı 3-1 kazanarak ilk finalist oldu

27 Şubat 2013 09:34

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Barcelona Camp Nou'da ağırladığı Real Madrid'e 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Kral Kupası yarı finali rövanş mücadelesinde Barcelona'ya konuk olan Real Madrid, karşılaşmayı 3-1 kazanarak ilk finalist oldu.

İspanya Kral Kupası Yarı Final Rövanş maçında Real Madrid, Barcelona'ya konuk oldu. 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında ezeli rakibini Nou Camp'ta 3-1 mağlup eden Kralın takımı, adını finale yazdırdı.

İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında, Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan karşılaşmadan gülerek ayrılan taraf, 3-1'lik skorla konuk ekip Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti ve turu getiren golleri, 13. ve 57. dakikada Cristiano Ronaldo ile 68. dakikada Raphael Varane kaydetti. Barcelona'nın şeref sayısı ise 89. dakikada Jordi Alba'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla Barcelona evinde 22 maç sonra kaybederken; Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi.

Real Madrid'in finaldeki rakibi, çarşamba günü oynanacak olan Sevilla - Atletico Madrid karşılaşmasından sonra belli olacak.

Stat: Nou Camp
Hakemler: Undiano Mallenco, Perez del Palomar, Calvo Guadamuro
Barcelona: Pinto, Dani Alves, Puyol, Pique, Jordi Alba, Fabregas (Dk.58 Villa), İniesta, Xavi (Dk.72 Thiago), Sergio, Pedro (Dk.70 Tello), Messi
Real Madrid: Diego Lopez, Varane, Sergio Ramos, Arbeloa, Coentrao, Khedira, Xabi Alonso (Dk.83 Essien), Mesut Özil (Dk.78 Pepe), Di Maria, Ronaldo, Higuain (Dk.70 Callejon)
Goller: Dk. 13 ve Dk. 67 Ronaldo, Dk. 68 Varane (Real Madrid), Dk. 89 Jordi Alba (Barcelona)
Sarı kartlar: Arbeloa Dk. 37 (Real Madrid), Dk. 11 Pique, Dk. 30 Puyol (Barcelona)

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