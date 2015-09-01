Real Madrid'de transfer fiyaskosu: 1 dakikayla kaçırdılar!

İspanyol devi Real Madrid, aylardır kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Manchester United kalecisi David De Gea'nın transferini sadece bir dakikayla kaçırdı.

Manchester United forması giyen 24 yaşındaki İspanyol kaleci David De Gea'yı transfer etmek için yaz başından bu yana İngiliz kulübü ile müzakere yapan Real Madrid, transferi son güne bırakınca sonuca ulaşamadı.

Her iki kulüp arasında anlaşma sağlanmasına rağmen belgelerin İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumuna yasal sürenin dolmasından bir dakika sonra gelmesinden dolayı transfer gerçekleştirilemedi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, her iki kulübün yöneticilerinin 31 Ağustos Pazartesi günü öğlen saatlerinde bir araya geldiği ve yerel saatle 19.00'da anlaşmaya varıldığı belirtilse de Manchester United Kulübü'nden resmi belgelerin faksla LFP'ye saat 00.01'de gelmesinden dolayı transferin gerçekleştirilemediği bildirildi. Real Madrid Kulübü'nün her şeye rağmen Manchester United'ın evrakları zamanında yolladığını savunarak, transferin gerçekleşmesi için FIFA'ya itirazda bulunacağı öne sürüldü.

Haberlerde, Real Madrid'in kaleci De Gea'yı transfer etmek için Manchester United'a kaleci Keylor Navas ve 30 ile 35 milyon Euro arasında değişen bir bonservis bedeli ödenmesi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Şu anda İspanya Milli Takımı kampında bulunan 24 yaşındaki De Gea, Real Madrid'e transfer olacağı gerekçesiyle Manchester United Teknik Direktörü Louis Van Gaal'ın tercihiyle kadro dışında bırakılıyordu. Transferin gerçekleşmemesinden dolayı Real Madrid'in yaz boyunca peşinden koştuğu De Gea'yı bir dakikalık gecikmeden dolayı alamadığı, Manchester United'ın da 30 Haziran 2016'da sözleşmesi dolacak ve bedavaya istediği kulübe gidecek İspanyol kaleciyi satamayarak en az 30 milyon Euro'dan olduğu söyleniyor.

Mevcut durumda Keylor Navas Real Madrid'de, David de Gea ise Manchester United'ın kalecisi olmaya devam ediyor.