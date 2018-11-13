Real Madrid'de Solari dönemi

Real Madrid'de Santiago Solari dönemi başladı. Eflatun Beyazlılar, Celta Vigo galibiyetinin ardından Solari'nin yeni sözleşmesini İspanya Futbol Federasyonu'na gönderdi.

Real Madrid'de Santiago Solari'nin geçici teknik direktörlük görevi sona erdi ve Arjantinli, kulübün yeni teknik direktörü oldu. Real Madrid yönetimi, 4 maçta alınan 4 galibiyetin ardından kulübü Solari'ye teslim etti.

Eflatun-beyazlılar, Celta Vigo galibiyetinin ardından Santiago Solari'nin yeni sözleşmesini İspanya Futbol Federasyonu'na gönderdi. Solari ile Haziran 2020'de sona erecek yeni bir sözleşme yapılacağı da kaydedildi.

Julen Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından göreve getirilen Solari, takımla çıktığı 4 maçı da kazandı. İspanyol devi bu maçlarda 15 gol atarken; kalesinde sadece 2 gol gördü.