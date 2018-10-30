Real Madrid'de Lopetegui dönemi sona erdi

En büyük aday Antonio Conte

İSTANBUL (DHA) - Real Madrid Futbol Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui\'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Dün oynanan El Clasico mücadelesinde Barcelona\'ya karşı 5-1\'lik mağlubiyet alan Real Madrid\'de yönetim, Lopetegui\'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Bugün toplanan yönetim kurulu, sezon başında takımın başına geçen Julen Lopetegui ile yolların ayrılması kararını aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Julen Lopetegui ve tüm teknik ekibine çabaları ve çalışmaları için teşekkür edildi.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligdeki ilk 3 maçını kazanan Real Madrid, daha sonra ligde çıktığı 7 maçta yalnızca bir galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet tattı. Madrid ekibi 10 maçta topladığı 14 puanla La Liga\'da 9\'uncu sırada yer alıyor.

EN BÜYÜK ADAY CONTE

Real Madrid Kulübü teknik direktör arayışlarına başlarken, bu süreçte geçici olarak takımın başında Santiago Solari görev alacak.

Madrid ekibinde teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı olarak son olarak Chelsea\'yi çalıştıran ve sezon başından bu yana boşta olan İtalyan teknik adam Antonio Conte\'nin ismi geçiyor.