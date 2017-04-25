T24 LogoT24 Logo
Spor

Real Madrid'de Bale yine sakatlandı

Real Madrid Kulübü, Galli futbolcusu Gareth Bale'in sol ayak arka adalesinde 2. dereceden sakatlığı bulunduğunu duyurdu

25 Nisan 2017 20:44

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasındaki Barcelona maçının 35. dakikasında sakatlanan Bale'in, sol ayak arka adalesinde 2. derece lezyon tespit edildiği bildirildi. Real Madrid, Bale'in sahalara dönüşü konusunda tarih vermezken, İspanyol basını Galli oyuncunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.

Bale'in, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı 2 ve 10 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmaları ve La Liga'da en az 4 maç sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon çok sık sakatlık sorunu yaşayan Bale, Real Madrid'in oynadığı 51 maçın sadece 26'sında forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER

Gareth BaleReal Madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24