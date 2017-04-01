Real Madrid zirveyi garantiledi

Basketbol THY Euroleague'de 29. hafta karşılaşmalarının ardından Türk temsilcisi Darüşşafaka Doğuş, play-off şansını son maça bıraktı.

Deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımını 99-97 yenen Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 15. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlılar, son hafta Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'yi yenmesi halinde adını play-off etabına yazdıracak.

Konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid ekibine 61-56 yenilen Fenerbahçe, organizasyondaki 12. mağlubiyetini alarak 3 basamak birden düştü ve 7. sıraya geriledi. Real Madrid ise galibiyet sayısını 22'ye çıkartarak normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Evinde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-69'lik skorla geçen Anadolu Efes, ligdeki 17. galibiyetini aldı ve 6. sıradaki yerini korudu.

THY Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden Galatasaray Odeabank, İspanya temsilcisi Baskonia'ya 103-80 yenildi. Ligde 19. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftayı 13. sırada tamamladı.

Organizasyonda şu ana kadar Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods, Baskonia, Anadolu Efes ve Fenerbahçe, play-off oynamayı garantileyen takımlar oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta karşılaşmaları 6-7 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Haftanın sonuçları

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 77-69

Brose Bamberg (Almanya) - Darüşşafaka Doğuş: 97-99

Barcelona Lassa (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 76-71

Galatasaray Odeabank - Baskonia (İspanya): 80-103

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - UNICS Kazan (Rusya): 83-65

Zalgiris (Litvanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 84-88

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 85-80

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe: 61-56