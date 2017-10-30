Real Madrid, 'yüksek riskli' maçta yenildi

Girona - Real Madrid: 2 - 1

İspanya La Liga 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Girona\'ya 2 - 1 mağlup oldu.

Municipal de Montilivi Stadı\'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Christian Stuani ve 58. dakikada Portu kaydetti. Konuk takımın golü ise 12. dakikada Isco\'dan geldi.

Tarihinde ilk defa bu sezon La Liga\'da yer alan Girona, Real Madrid ile oynadığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 12\'ye yükseltti. Ligdeki ikinci yenilgisini alan Real Madrid de 20 puanla 3. sırada yer aldı.

RİSKLİ MAÇTA OLAY YOK

Katalonya\'daki krizden dolayı Girona - Real Madrid karşılaşması güvenlik açısından \"yüksek riskli\" maç olarak oynandı. Ancak mücadelede herhangi olay çıkmazken, bazı tribünlerde Katalonya bayrağının açıldığı görüldü.

İSTANBUL / DHA