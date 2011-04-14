-REAL MADRİD VE SCHALKE 04 YARI FİNALDE ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan son iki takım, Real Madrid ile Schalke 04 oldu. Real Madrid, ilk karşılaşmada sahasında elde ettiği 5-0'lık avantajla çıktığı maçta Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yendi ve yarı finale yükselen taraf oldu. Real Madrid'in golünü, Cristiano Ronaldo attı. Gecenin diğer maçında ise Schalke 04 ile İnter karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 5-2 kazanan Schalke 04, rakibini bu maçta 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Alman takımının gollerini Raul ve Benedikt Hoewedes atarken, İnter'in tek golü ise Thiago Motta'dan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde dün adını yarı finale yazdıran diğer iki takım, Barcelona ve Manchester United olmuştu. İlk maçları 26-27 Nisan'da, rövanş maçları 3-4 Mayıs'ta yapılacak yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Real Madrid-Barcelona Schalke 04-Manchester United