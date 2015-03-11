Real Madrid ve Porto çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupanın son sahibi Real Madrid, Alman ekibi Schalke 04'e sahasında 4-3 yenilmesine karşın çeyrek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazandıktan sonra Santiago Bernabeu Stadı'nda bu akşam Schalke 04'ü ağırlayan Real Madrid, Alman rakibine 4-3 yenilse de, bir üst tura çıkmayı başardı.

Schalke 04 maçın 20. dakikasında Fuchs'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Ronaldo kafa golüyle skoru 1-1 yaptı. Maçı bırakmayan ve kontraataklarla gol aramayı sürdüren Schalke 04, 40. dakikada eski Real Madridli futbolcu Huntelaar'ın golüyle skoru 2-1 lehine çevirdi. 45. dakikada Coentrao'nun ortasında boş pozisyonda topa yükselen Ronaldo kafa golüyle takımına ikinci kez beraberliği getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 53. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 3-2 öne geçti. Oyun disiplininden hiç kopmayan Schalke 04, ilk defa Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen 19 yaşındaki Leroy Sane'nin 57. dakikada attığı golle skoru 3-3'e getirdi. Real Madrid'in defanstaki hatasını iyi değerlendiren Huntelaar 84. dakikada takımını 4-3 öne geçirdi.

Çeyrek finale yükselmek için kalan dakikalarda bir gol daha arayan Schalke 04'ün çabaları sonuç vermedi. Alman ekibi maçı 4-3 kazanmasına rağmen kupaya veda etti.

Almanya'daki ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükselen Real Madrid'i, sergilediği kötü futboldan dolayı maç sonunda taraftarları ıslıkladı.

Ronaldo, Raul'un rekorunu kırdı

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maçta attığı 2 golle UEFA organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 78 çıkararak, Raul Gonzalez'in 77 gollük rekorunu kırdı.

16 Kasım 2014'te oynanan İtalya-Hırvatistan maçında sol bacak tendonundan sakatlanan Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modriç, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

Modric, Schalke 04 maçının 58. dakikasında Sami Khedira'nın yerine oyuna dahil oldu.

Porto farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında Portekiz temsilcisi Porto, sahasında İsviçre ekibi Basel'i 4-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini, 14. dakikada Brahimi, 47. dakikada Herrera, 56. dakikada Casemiro ve 76. dakikada Aboubakar kaydetti.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Basel'den Samuel ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı.

Porto bu galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. İsviçre'de yapılan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.