Real Madrid ve Juventus yarı finalde



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki yarı finalist belli oldu. Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren 0-0'lık maçın rövanşında Real Madrid Atletico Madrid'i 1-0 yenerek yarı finale kalan taraf oldu.

Geçen yılın finalistlerinin mücadelesinde tek golü bitime iki dakika kala Javier Hernandez attı (88.).

Atletico Madrid'te Arda Turan maçın Alman hakemi Felix Brych'ten ikinci sarı kartını görerek 76'ncı dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus istediğini aldı

Gecenin diğer mücadelesinde İtalya'nın şampiyonluk rekortmeni Juventus, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen bir başka ekip oldu.

Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Real Madrid (İspanya) ve Juventus (İtalya) adını son dört takım arasına yazdıran ekipler oldu.

Yarı final kuraları Cuma günü (24 Nisan) İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.