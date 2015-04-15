Real Madrid ve Juventus avantajlı



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i ağırlayan Atletico Madrid rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Vicente Calderon stadında oynanan mücadelede konuk takım rakibi karşısında üstün bir futbol sergilese de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Carlo Ancelotti'nin takımı geçen yılki Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Madrid derbisinde ezeli rakibine üst üste 7'nci maçta da üstünlük sağlayamadı. Ancak yarı finale yükselme yolunda gelecek çarşamba günü kendi sahasında oynanacak rövanş mücadelesi için avantajlı bir skor elde etti.

Maçın başarılı ismi özellikle ilk yarıda Gareth Bale (üst resim) ve James Rodriguez'in pozisyonları olmak üzere Real forvetlerine geçit vermeyen Atletico'nun Sloven kalecisi Jan Oblak idi. Maçın ikinci yarısına ise Mario Mandzukic'in ikili mücadeleleri damgasını vurdu.

Önce Real Madrid ceza alanı içindeki kafa topu mücadelesinde Sergio Ramos'un dirseğiyle kaşı açılan Mandzukic kanlar içinde kaldı (51.) ve uzun süre saha kenarında tedavi gördü. 60'ncı dakikada ise Mandzukic'in bu kez Dani Carvajal ile girdiği ikili mücadelede İspanyol oyuncunun Hırvat golcüyü ‘ısırmaya çalışması' ve vurması televizyon görüntülerine yansıdı. Maçın Sırp hakemi Milorad Mazic ise her iki pozisyonu da görmedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Real Madrid'in Alman milli oyuncusu Toni Kroos, “Sonuçtan tamamen memnun olduğumuz söylenemez. Özellikle ilk yarıdaki futbolumuzla galibiyeti hak etmiştik” diye konuştu.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan Çarşamba günü Real Madrid'in sahası ‘Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Avantaj Juventus'ta

Gecenin diğer mücadelesinde İtalya şampiyonu Juventus Fransa ligi ikincisi Monaco'yu 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Maçtaki tek golü ikinci yarıda penaltıdan Arturo Vidal attı (57.). Monaco rakibi karşısında sergilediği etkili futbolla bir önceki turda Arsenal'ı elemesinin tesadüf olmadığını gösterdi. Bu maçın rövanşı 22 Nisan'da Monaco'da oynanacak.

Bayern sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Son sekizdeki tek Alman temsilcisi Bayern Münih, Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Pep Guardiola bu önemli maçta Arjen Robben, Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger ve David Alaba gibi yıldızlarını sakatlıkları nedeniyle oynatamayacak. TSİ 21:45 başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. Takımların muhtemel 11'ler şöyle;

Porto: Fabiano Freitas - Danilo, Maicon, Martins Indi, Alex Sandro - Herrera, Casemiro, Oliver - Ricardo Quaresma, Aboubakar, Brahimi

Bayern Münih: Neuer - Rafinha, J. Boateng, Dante, Juan Bernat - Xabi Alonso - Lahm, Thiago - M. Götze - T. Müller, Lewandowski

Gecenin diğer mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris St.Germain İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ev sahibi takımda en önemli eksik cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Zlatan İbrahimovic. Veratti de cezası nedeniyle forma giyemezken Motta ve David Luiz de sakatlıkları yüzünden oynamayacak. Barcelona'da da cezalı Dani Alves yok. İki takım bu sezon grup aşamasında aynı grupta yer almış ve PSG rakibini 3-2 yenerken Barcelano da İspanya'daki maçta rakibine 3-1 ile üstünlük sağlamıştı.

TSİ 21:45 başlayacak olan karşılaşmada İngiliz hakem Mark Clattenburg düdük çalacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle;

PSG: Sirigu - van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell - Rabiot, Cabaye, Matuidi - Lavezzi, Cavani, Pastore

Barcelona: ter Stegen - Adriano, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar