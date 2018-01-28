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Spor

Real Madrid, Valencia deplasmanında farka gitti

Geçtiğimiz günlerde kupadan elenen Real, bu sezon oldukça düzensiz bir form sergiliyor

28 Ocak 2018 13:55

Real Madrid, kupada da havlu atmasının ardından zorlu Valencia deplasmanında 4-1'le güldü ve biraz olsun nefes aldı. 

Madrid ekibi, galibiyet almakta en çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Mestalla'da ilk yarıda Ronaldo'nun yerde kalmasıyla bir penaltı kazandı. Portekizli topun başına geçip takımını öne geçirdi. Real, 38. dakikada Montoya'nın Benzema'ya yaptığı faul sonrasında bir penaltı daha kazandı. Ronaldo farkı ikiye çıkaran isim oldu. 

Valencia, 58. dakikada Mina'nın kafa vuruşuyla umutlandı. Ancak son 10 dakikada Real'in diğer yıldızları sahne aldı. Önce 84. dakikada Marcelo, ceza sahasından yaptığı vuruşla Real'i rahatlattı. Son sözü ise 88. dakikada Kroos klasikleşen vuruşlarından biriyle yaptı. 

Geçtiğimiz günlerde kupada Leganes'e elenen Real Madrid, bu hafta da Valencia'ya karşı beklenmedik şekilde farklı bir galibiyet aldı. Bir hafta parmak ısırtıp, diğer hafta hüsrana boğan İspanyol devi, genele bakılırsa bu sezon kötü bir performans sergiliyor.

Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 38'e çıkarıp rakibiyle puan farkını 2'ye indirdi. Ayrıca Valencia'nın da 1 maç fazlası bulunuyor.

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