Real Madrid U9 takımının 31-0 yendiği Villaverde, skora tepki gösterdi

Real Madrid'in U9 takımı, SAD Villaverde'yi 31-0 mağlup etti. Geçtiğimiz cumartesi günü oynana müsabakaya tepki gösteren Villaverde yöneticileri, alt yaş gruplarında alınan bu skorların küçük düşürücü olduğunu belirtti.

Real, rakibine saygı göstermek adına resmi sitesinden maçın skoruyla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak Villaverde, mağlubiyetin şeklinin saygısızca olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kulüp yönetimi, "Alt yapıdaki bu tür durumlara öfkemizi göstermek istiyoruz. İlk olarak, büyük kulüpler bu yaş grubunda böyle sonuçlardan kaçınmalılar. İkincisi ise federasyonun, lig kategorilerini yeniden yapılandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.