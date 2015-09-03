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Spor

Real Madrid transferden 660,6 milyon Euro gelir elde etti!

İspanyol kulübü transfer döneminde 42 milyon Euro net kâra ulaştı

03 Eylül 2015 20:36

Real Madrid Kulübü, 2014-2015 sezonunda 660,6 milyon Euro gelir elde ettiğini ve net karının 42 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Real Madrid Yönetim Kurulu, 19 Eylül 'de yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesinde kulübün geçen sezonki bilançosunu açıkladı. Buna göre bir sezon öncesine oranla yüzde 9,4'lük artışla toplam 660,6 milyon Euro gelir elde eden Real Madrid Kulübü, bu zamana kadarki en yüksek gelirini açıklamış oldu.

İspanyol kulübünün 2014-2015 sezonundaki net karı da bir önceki sezona oranla yüzde 9,1'lik artışla 42 milyon Euro olarak belirtildi.

Ayrıca Real Madrid'in net servetinin 41,6 milyon Euro artışla 412,1 milyon Euro'ya çıktığı bildirildi. Kulübün net borcunun ise 95,8 milyon Euro olduğu görüldü. 
 

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