Real Madrid tarihinin en pahalı transferi, Barcelona taraftarı çıktı

Real Madrid'in Wolfsburg'tan transfer ettiği ve tarihlerindeki en pahalı transfer olan Sofie Svava, Barcelona taraftarı çıktı.

Real Madrid Kadın Futbol Takımı, Alman ekibi Wolfsburg'tan Sofie Svava'yı transfer etti. Danimarkalı sol bek yeni takımının tarihine geçti.

İspanyol devi, Sofie Svava için 80 bin euro ödedi. Svava transferi, Real Madrid Kadın Futbol Takımı'nın en pahalı transferi oldu.

21 yaşındaki defansın transferiyle sosyal medya hesabından paylaştığı eski fotoğraflar viral oldu.

Svava, Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2 kaybettiği maçın ardından Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı.

Sofie Svava daha önce Barcelona formalı fotoğrafını paylaşarak, "Hala taraftar" mesajını yazmıştı. Danimarkalı oyuncu Real Madrid'e transfer olunca fotoğraflarını silse de taraftarlardan kaçıramadı.

Real Madrid'de daha önce Modric ve Isco böyle bir durum yaşamıştı.

Barcelona'yla arasındaki puan farkı 28

Real Madrid Kadın Futbol Takımı, 16 takımın bulunduğu Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider Barcelona'nın 28 puan gerisinde bulunuyor. Eflatun-beyazlılar 23 puanla 8. sırada bulunuyor.