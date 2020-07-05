Real Madrid, Sergio Ramos ile şampiyonluğa gidiyor

La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yu Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sezonki 10, toplamda ise lig tarihinde ise 71. golünü atan Sergio Ramos, kullandığı son 22 penaltı vuruşunu da gole çevirmiş oldu.

La Liga'da şampiyonluğa ilerleyen Real Madrid, 34. hafta maçında Athletic Bilbao deplasmanına çıktı. Konuk ekip, San Mames'te 73. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle maçı kazandı.

Aldığı galibiyetle Real Madrid puanını 77'ye yükseltirken, Athletic Bilbao ise 48 puanda kaldı.

Lig tarihinde toplamda 71. golünü atan Sergio Ramos, Ronaldinho, Diego Costa, Neymar ve Figo'yu geride bıraktı.