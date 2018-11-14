Real Madrid, Santiago Solari'ye emanet

Anlaşma Haziran 2021\'e kadar

İSTANBUL (DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, teknik direktörlük görevine 30 Haziran 2021 tarihine kadar Santiago Solari\'nin getirildiğini açıkladı.

El Clasico\'da Barcelona\'ya karşı alınan 5-1\'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Real Madrid yönetimi, İspanyol teknik adamdan boşalan teknik direktörlük görevine Santiago Solari\'yi getirdi. Lopetegui\'nin ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Santiago Solari, takımın başında yer aldığı sürede 4 maça çıktı ve 4 galibiyet elde etti.

İlk olarak İspanya Kral Kupası son 32 turu ilk maçında Melilla\'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Solari\'nin öğrencileri, La Liga\'da Valladoid\'i kendi sahasında 2-0, Celta Vigo\'yu ise deplasmanda 4-2 yendi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi\'nde ise Solari yönetiminde çıktığı ilk maçta Viktoria Plzen\'i deplasmanda 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından bugün bir araya gelen taraflar, 30 Haziran 2021\'e kadar anlaşmaya vardı.

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