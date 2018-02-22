Real Madrid, rövanşı aldı!

İspanya La Liga'da ilk 3'e girme mücadelesi veren ve çok kötü bir sezon geçiren Real Madrid, erteleme maçında, kupada elendiği Leganes'i deplasmanda 3-1 yendi ve 3. sırayı Valencia'dan devraldı.

Rakibi karşısında 6. dakikada Bustinza'nın golüyle yenik duruma düşen Real, 11. dakikada Lucas ile beraberliği yakaladı. 27. dakikada Casemiro'nun güzel golüyle öne geçen Real, son anlara kadar rahat bir tempoda götürdüğü maçın son anlarında Ramos ile bir de penaltı golü buldu ve maçı 3-1 kazandı.

Böylece kupanın intikamını alan Real, puanını 48'e çıkarıp 3. sıraya yerleşti.

Ramos'tan kart rekoru

Bu arada 19 kırmızı kartla La Liga'nın en çok oyundan atılan ismi olan Ramos, Leganes karşısında da görüp bu kategoride de zirveye yerleşti.