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Spor

Real Madrid, Münih'ten büyük avantajla döndü

İspanyol temsilcisi, Alman temsilcisini deplasmanda yendi

26 Nisan 2018 14:55

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Allianz Arena'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 28'inci dakikada Joshua Kimmich'in golü ile 1-0 öne geçti. Bavyera temsilcisi soyunma odasına 1-0'lık üstünlük ile gitmenin hesaplarını yaparken, 44'üncü dakikada Real Madrid, Marcelo'nun ayağından gelen güzel gol ile durumu eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Bayern Münih hakim olsa da, 57'nci dakikada Rafinha'nın büyük hatası sonucunda rakibini eksik yakalayan deplasman ekibi, Marco Asensio'nun golü ile öne geçmeyi başardı: 1-2.

Bayern Münih, mücadelenin kalan bölümünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, karşılaşmayı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanarak kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak.

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