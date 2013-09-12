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Spor

Real Madrid: Mesut Özil'in gitmesinin nedeni kadın düşkünlüğü değil para

Mesut Özil'in Real Madrid'ten ayrılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. İspanyol devinin menajerlerinden Francois Gallardo, Mesut'un yeni kontratında iki katı zam istediği için ayrıldığını söyledi

12 Eylül 2013 15:08

Real Madrid’in Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’i ‘kadınlara olan düşkünlüğü’ nedeniyle Arsenal’e gönderdiği yönündeki haberlerin medyada yer almasının ardından, İspanyol devinin futbolcu menajerlerinden Francois Gallardo, “Mesut'un Real'deki kontratının uzatılması için iki kat ücret istediğini" söyledi.

İspanyol devi Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez’in, Mesut Özil'in Londra temsilcisi Arsenal'a transferi için "Özil iyi bir profesyonel değildi. Kadın düşkünüydü. Geceleri kadınlarla dışarı çıkar, kulüplere gider ve sabahlara kadar uykusuz kalırdı" dediği öne sürülmüş ve futbol gündeminde yeni bir tartışma başlamıştı. Fakat, takımdan yapılan son açıklama, Özil'in kadınlara düşkünlüğünden değil, menajeri olan babası yüzünden takımdan ayrıldığını işaret ediyor.

 

İki katı ücret istedi

 

TRT'de yer alan habere göre, Real Madrid'in futbolcu menajerlerinden Francois Gallardo, Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına ilişkin Alman Sport Bild gazetesine açıklama yaptı. Mustafa Özil'in "Mesut'un Real'deki kontratının uzatılması için iki kat ücret istediğini" söyledi.

"Ocak ayından bu yana Özil'in babasıyla 3 kez görüştük ve her defasında da oğlunun ücretinin iki katına çıkarılmasını istedi." diyen Gallardo, Mesut'un takımda kalmak istemesine rağmen babası yüzünden ayrıldığını iddia etti.

 

Arsenal’den daha fazla para koparmak için

 

Suçlamalarını sürdüren Gallardo, Mesut için Machester United'un teklifinin daha iyi olduğunu ancak babasının buna razı olmadığını söyledi. Gallardo, "Babası, Arsenal'deki kadar para koparamadığı için Manchester United transferine engel oldu" diye konuştu.

 

Kontratı sessizce uzatılabilirdi

 

Mesut'un aynı zamanda menajeri olan babası Mustafa Özil ise suçlamaları reddederek, "Sözleşme bitmeden uzatılması konusu bizden değil karşı taraftan geldi. Ücretin yükseltilmesini ben teklif etmedim. Sözleşme bahsi açıldığı için ortaklaşa konuştuk. Aksi takdirde, kontratın uzatılması gündemimizde yoktu, sessiz sedasız bir şekilde uzatılabilirdi" ifadelerini kullandı.

 

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