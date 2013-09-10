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Spor

Real Madrid Başkanı: Mesut kadınlara düşkündü, her gece metresleriyleydi

Arsenal’e transfer olan Mesut Özil’in Real Madrid’den ayrılışıyla ilgili konuşan Florentino Perez, ‘Özil kadınlara düşkündü, metresleri ile her gece eğlenirdi’ ifadelerini kullandı

10 Eylül 2013 12:40

İspanyol devi Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez, Arsenal'e transfer olan takımın eski yıldızı Mesut Özil'le ilgili olarak, “Özil kadınlara düşkündü. Her gece metresleri ile eğlenirdi. Sadece kadınlar da değil, geceleri uyumazdı” ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Gareth Bale transferi sonrası kendisini Madrid'te güvende hissetmediği için ayrıldığını söyledi. 43 milyon Euro'ya sürpriz bir şekilde Arsenal'e giden Mesut Özil’in takımdan neden ayrıldığıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Türk asıllı yıldızın profesyonelce davranmadığını öne sürdü.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Florentino Perez, "Özil iyi bir profesyonel değildi. Kadınlara düşkündü. Her gece metresleri ile eğlenirdi. Sadece kadınlar da değil, geceleri uyumazdı" diyerek eski 10 numarasına çamur at izi kalsın misali bir hamleyle kötüledi. Perez'in bu iddiasını körükler nitelikte bir haberde İspanyol El Mundo gazetesinde çıktı.

 

‘Sık sık İtalya’ya gidiyordu’

 

Öte yandan İspanyol gazetesi El Mundo’da Perez’in iddialarını destekleyen bir haber yer aldı. El Mundo, Özil’in Milano’da yaşayan 31 yaşındaki eski Venezuela Kraliçesi, model Aida Yespica ile buluşmak için her fırsatta İtalya’ya gittiğini ya da ikilinin Paris’teki otellerde görüştüğünü yazdı. Gazete, “Mesut Özil’in Yespica’ya düşkünlüğü futbol kariyerini tehdit edebilirdi” yorumunda bulundu.

Yespica'yı görmek için 15 bin sterline özel uçak da kiralayan ünlü futbolcunun sık sık yaptığı yolculukların, maçlardaki performansını da etkilediği iddia edildi.

 

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