Wenger paraya kıydı, Mesut Özil 50 milyon Euro'ya Arsenal'de

Real Madrid ile bağları koparan Mesut Özil'in yeni kulübü Arsenal oldu. Transfer için ödenen para hem İngiliz hem de İspanyol kulübü için rekor.

Arsenal Kulübü'nden transfer döneminin kapanmasına yarım saat kala yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Türk asıllı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Mesut'un sezon başına 7 ile 8 milyon Euro arasında net bir maaş alacağı ileri sürüldü.

Mesut Özil'i 42,4 milyon sterline renklerine bağlayan Arsenal, aynı zamanda kulübe ait transfer rekorunu da kırdı. Londra ekibi, tarihinin en pahalı transferini 2009 yılında 15 milyon sterline Rusya'nın Zenit St Petersburg takımından Andrey Arshavin'i alarak yapmıştı.

Sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenen Özil, "Sevgili Real Madrid taraftarları, sizinle birlikte geçirdiğim 3 harika yıl için çok teşekkürler. Buradaki zaman benim için çok güzeldi. Ama bazen herşey çok farklı gelişebiliyor, benim de bir kaç gün önceye kadar beklemediğim gibi. Real Madrid'den ayrılırken size ve takım arkadaşlarıma başarılar diliyor, herşey için teşekkür ediyorum. Şimdi yeni takımım için sabırsızlanıyorum: Topçular!" ifadelerini kullandı.



Wenger: Harika bir futbolcu



Arsenal Menajeri Arsene Wenger ise transferle ilgili, "Mesut Özil'i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Özil, hem kulüp hem de uluslararası seviyede kalitesini kanıtlamış harika bir oyuncu. Onu bir süredir izliyoruz ve hayranlık duyuyoruz. Özil, bir Arsenal futbolcusunda aradığım her şeye sahip. Mesut, yetenekli kadromuza kattığımız harika bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.

Yeterli kaynağı olduğu halde transfer yapmadığı gerekçesiyle taraftarlarının tepkisini çeken Arsenal, Mesut Özil'in yanı sıra forvet Yaya Sanogo, orta sahada oynayan Mathieu Flamini ve kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı.



Real de rekor kırdı



Bu arada Real Madrid de Mesut'un transferini internet sitesinden duyurdu.

Real Madrid'den bu zamana kadar ayrılan en pahalı futbolcu 43 milyon Euro ile Mancester City'e giden Robinho olurken, Mesut'un 45 milyon Euero ile bu rekoru kırarak İspanyol kulübünün kasasına en fazla para bırakan futbolcu olarak ilk sıraya yükseldiği belirtildi.

Bu arada Mesut'un Real Madrid'den ayrılmasına sebep olarak, Isco ve Bale transferleri, maaşını artırmak için kulüp yönetimi ile yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlanması ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından daha az süre oynatılması gösteriliyor.