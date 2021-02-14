Real Madrid, Merih Demiral için Raphael Varane'ı gözden çıkardı

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral için yaz transfer döneminde Real Madrid, teklif yapacak. Real Madrid'in Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için Juventus'a Raphael Varane'ı önereceği iddia edildi.

Juventus formasıyla Serie A'yı sallayan Merih Demiral, yaz transfer döneminde gündemden düşmeyecek gibi duruyor. İsmi geçtiğimiz günlerde Liverpool ile anılan milli oyuncumuza dünya devi Real Madrid de kanca attı. Son olarak Juventus'ın İtalya Kupası'nda Inter'le 0-0 berabere kaldığı maçta kusursuz bir performansa imza atan ve İtalyan gazeteleri tarafından maçın en iyi oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Merih, önümüzdeki sezon La Liga'da boy gösterebilir.

Juventus'ta Merih Demiral, Siyah Beyazlılar'ın gelecekteki en büyük yatırımlarından biri olarak gözüküyor.

Merih Demiral - Raphael Varane takası

Calciomercato'nun okurlarına duyurduğu habere göre; Madrid ekibi yaz transfer döneminde Merih için yoğunlaşacak. İlk olarak Juventus'a Eder Militao + para teklifinde bulunmaya karar veren Eflatun Beyazlılar'ın Çizme ekibinin Raphael Varane ile ilgileniyor olmasının ardından karar değiştirdiği aktarıldı. Real Madrid'in de 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Varane'ı takasta kullanmaya sıcak baktığı ve bu takasın gerçekleşebileceği ifade edildi.

Inter maçının ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Merih Demiral'a övgüler yağdırdı, "Harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim" dedi.