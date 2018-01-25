Real Madrid, kendi evinde darmaduman

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Leganes, Santiago Bernabeu'da güçlü rakibini 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Real Madrid yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıksa da ilk maçta alınan galibiyet ve kendi evinde oynaması gibi avantajlar elinde bulunduruyordu. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Leganes, 31. dakikada Javi Eraso'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Real Madrid'in cevabı 47. dakikada Karim Benzema ile geldi ve skor eşitlendi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Gabriel, Leganes'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Leganes, Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek Kral Kupası'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı. Ayrıca ligde şu anda 13. sırada bulunan Leganes, 2 yıl önce alt ligden La Liga'ya yükselmişti.

