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Spor

Real Madrid, kendi evinde darmaduman

İspanyol devi, Ronaldo'suz çıktığı kupa karşılaşmasında elenerek seyircisini hüzne boğdu

25 Ocak 2018 12:28

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Leganes, Santiago Bernabeu'da güçlü rakibini 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. 

Real Madrid yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıksa da ilk maçta alınan galibiyet ve kendi evinde oynaması gibi avantajlar elinde bulunduruyordu. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Leganes, 31. dakikada Javi Eraso'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Real Madrid'in cevabı 47. dakikada Karim Benzema ile geldi ve skor eşitlendi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Gabriel, Leganes'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Leganes, Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek Kral Kupası'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı. Ayrıca ligde şu anda 13. sırada bulunan Leganes, 2 yıl önce alt ligden La Liga'ya yükselmişti.
 

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