Real Madrid, James Rodriguez'e Galatasaray'la görüşme onayı verdi

Real Madrid'li James Rodriguez'i kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'a İspanyol devinden onay çıktı.

Geçen sezon Radamel Falcao transferiyle ses getiren Galatasaray, bu kez de Real Madrid'den James Rodriguez'i transfer etmek için harekete geçti

Fotomaç'ın haberine göre; Kolombiyalı yıldızın transferi için Real Madrid'in kapısını çalan sarı kırmızılı yetkililerin "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" şeklindeki yaklaşımına İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabını verdi.

Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi.



Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak. O görüşme James'in imza sürecine kadar ulaşabilecek.