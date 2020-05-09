Real Madrid'in yıldızı karantinada ayağını kırdı!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Jovic, karantinada ayağını kırdı.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Real Madrid’in yıldızı Luka Jovic’ten kötü haber geldi.

İspanya devi yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Jovic’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinmezken Real Madrid takım olarak pazartesi günü idmanlara yeniden başlayacak.

Sırp futbolcu Jovic, Alman takımı E. Frankfurt’tan 60 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Jovic, salgının başladığı günlerde karantina kurallarına uymayıp sevgilisi için ülkesi Sırbistan’a gidince tepkilerin hedefi olmuştu.