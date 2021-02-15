Real Madrid'in Mbappe hayali suya düştü

Paris Saint-Germain'in 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin takımı ile yeni sözleşme hazırlığında olduğu kaydedildi.

22 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında olan Kylian Mbappe'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusuydu. PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan ve Real Madrid'in istediği Fransız yıldız için son kararın verildiği belirtildi.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. PSG'nin sene sonu ortaya çıkabilecek transfer spekülasyonlarının önüne geçmek adına Mbappe'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatacağı belirtildi.

Mbappe'nin de PSG yönetimi ile anlaştığı ve Fransız ekibine henüz takımda yapılacak çok şey olduğunu söylediği kaydedildi.