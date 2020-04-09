Real Madrid'in futbol ve basketbol takımı oyuncuları maaş indirimini kabul etti

Real Madrid, futbol ve basketbol takımı oyuncularının ve antrenörlerinin maaşlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kesinti yapılmasını kabul ettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler oyuncu maaşlarında indirime giderken İspanya devi Real Madrid de bu uygulamanın devreye sokulduğunu duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kaptanların liderliğinde futbol ve basketbol takımı oyuncuları ve antrenörleri, bazı yöneticiler de dahil olmak üzere bu sezonki ücretlerinin yüzde 10 ile 20 oranında indirime gidilmesini gönüllü olarak kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan indirim oranlarının 2019-20 sezonunun ne zaman ve nasıl tamamlandığına göre değişebileceği belirtildi. İspanya’da daha önce Barcelona ve Atletico Madrid oyuncuları maaşlarında yüzde 70 oranında indirime gittiklerini duyurmuştu.