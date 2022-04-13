Real Madrid'in Chelsea maçı esnasında Isco, Twitter'da taraftarla tartıştı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Chelsea ile mücadele ederken Isco Alarcon, Twitter'da bir taraftara yanıt verdi.

Real Madrid haberleri yayınlayan bir hesap, Ancelotti'nin soyunma odasında bir köstebek olduğunu bildiği için ilk 11'i maçtan 2 saat önce açıkladığını iddia etti. Bunun üzerine bazı taraftarlar bu kişinin Isco olduğunu öne sürdü.

Isco ise bir taraftara yanıt verdi. İspanyol yıldız, "Kadroya çağrılmadığım için teknik toplantıya katılmadım. Bu yüzden kadroyu sızdırmam imkansız! Nefretini başka yere gönder!" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Isco, bu sezon yalnızca 14 maçta süre alırken bu karşılaşmaların 3'üne ilk 11'de başlayabildi. 29 yaşındaki İspanyol yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.